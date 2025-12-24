Ondata di maltempo sull’Italia allerte meteo in 9 regioni | massima attenzione ai fiumi

Un’intensa ondata di maltempo sta interessando l’Italia da Nord a Sud, con temporali, venti forti e allagamenti. La situazione più critica riguarda l’ Emilia Romagna, che dopo l’allerta arancione di oggi passerà domani, giorno di Natale, in allerta rossa per rischio idraulico. Per la giornata odierna è stata diramata un’ allerta gialla in diverse aree del Paese. In Emilia Romagna il livello di attenzione riguarda alcuni settori specifici, tra cui pianura modenese, pianura reggiana di Po, pianura reggiana e montagna emiliana centrale, per rischio idraulico. Allerta gialla anche in Calabria, in particolare sui versanti tirrenici centro-settentrionale e settentrionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

