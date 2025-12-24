Ondata di maltempo sull’Italia allerte meteo in 9 regioni | massima attenzione ai fiumi
Un’intensa ondata di maltempo sta interessando l’Italia da Nord a Sud, con temporali, venti forti e allagamenti. La situazione più critica riguarda l’ Emilia Romagna, che dopo l’allerta arancione di oggi passerà domani, giorno di Natale, in allerta rossa per rischio idraulico. Per la giornata odierna è stata diramata un’ allerta gialla in diverse aree del Paese. In Emilia Romagna il livello di attenzione riguarda alcuni settori specifici, tra cui pianura modenese, pianura reggiana di Po, pianura reggiana e montagna emiliana centrale, per rischio idraulico. Allerta gialla anche in Calabria, in particolare sui versanti tirrenici centro-settentrionale e settentrionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: Allerta meteo Italia: arriva il ciclone ‘Halloween’: bombe d’acqua e allagamenti. Massima attenzione in queste regioni
Leggi anche: Meteo, ondata di maltempo e freddo sull'Italia: nevicate a 800 metri. Le previsioni
Ondata di maltempo sull’Italia, Natale con allerta rossa domani in Emilia Romagna - A essere colpita in particolare l'Emilia Romagna, che dall'allerta meteo arancione di oggi pa ... msn.com
Vigilia e Natale con il maltempo, scatta l'allerta meteo: le regioni a rischio - Pioggia, neve anche a bassa quota, vento e freddo sull'Italia con il ciclone di Natale. msn.com
Ondata di maltempo in arrivo: allerta meteo arancione - Per mercoledì 24 dicembre sono previste precipitazioni intense e persistenti, soprattutto sui settori centro- ravenna24ore.it
L'ONDATA DI MALTEMPO, L'INTERVISTA A PIERLUIGI RANDI - Focus sull'intensa ondata di maltempo in atto con il tecnico meteorologo certificato e presidente dell'Ampro (Associazione meteo professionisti) - facebook.com facebook
Ondata di maltempo in arrivo: allerta meteo arancione x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.