Omicidio Antonio Natale ipotesi scarcerazione per il killer L'avvocato | No a scorciatoie per pentiti apparenti
L'avvocato Genchi, difensore della famiglia di Antonio Natale, ucciso in un agguato nel 2021, si è opposto all'istanza presentata in favore di Gennaro Pacilio, oggi collaboratore di giustizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Omicidio Antonio Natale, ipotesi scarcerazione per il killer. L’avvocato: “No a scorciatoie per pentiti apparenti” - L'avvocato Genchi, difensore della famiglia di Antonio Natale, ucciso in un agguato nel 2021, si è opposto all'istanza presentata in favore di Gennaro ... fanpage.it
Il pescivendolo Antonio Morione ucciso a Natale per difendere la figlia: condannati i rapinatori - Quattro condanne per la morte del pescivendolo Antonio Morione, ucciso il 23 dicembre 2021, durante una rapina alla sua pescheria a Boscoreale ... fanpage.it
Antonio Natale ucciso perché si ribellò al clan, le ultime parole: «Dome', aiutami». Condanna di 28 anni per i killer - Ventotto anni di reclusione agli esecutori materiali e sedici agli altri quattro imputati: si è concluso così, in primo grado, il processo per l’omicidio di Antonio Natale, il giovane pusher di ... leggo.it
Omicidio Morione, quattro anni senza Antonio: una ferita ancora aperta. Fu ucciso all'antivigilia di Natale del 2021. Condannati i quattro killer, ergastolo all'esecutore materiale - facebook.com facebook
