Omicidio Anna Tagliaferri riapre la pasticceria Tirrena | Come avrebbe voluto lei

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attesa a Cava de' Tirreni per i funerali di Anna Tagliaferri, uccisa dal compagno, Diego Di Domenico, che si è suicidato; la comunità si è stretta intorno alla famiglia, proprietaria di una storica pasticceria. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

VITTIMA A.TAGLIAFERRI Uccide la compagna a coltellate e poi si lancia nel vuoto: tragedia in famiglia; Femminicidio di Anna, l'uomo era in cura all'Asl; Riapre la pasticceria di Anna: Siamo distrutti, ma avresti voluto così.

omicidio anna tagliaferri riapreLa morte di Anna Tagliaferri, il medico: «Diego non era peggiorato, cure sospese in accordo con la compagna» - Diego ed Anna avevano scelto insieme di ridurre le cure farmacologiche di lui, pur mantenendo i colloqui bisettimanali presso il ... ilmattino.it

omicidio anna tagliaferri riapreVITTIMA A.TAGLIAFERRI Uccide la compagna a coltellate e poi si lancia nel vuoto: tragedia in famiglia - Anna Tagliaferri, 40 anni, è stata uccisa con otto coltellate dal compagno, Diego Di Domenico, suo coetaneo, c ... statoquotidiano.it

Anna Tagliaferri uccisa a Cava de' Tirreni: la sua pasticceria riapre alla vigilia più dolorosa - Padre e figlio finiscono in manette, è caccia al complice. msn.com

