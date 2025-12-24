Omicidio Anna Tagliaferri riapre la pasticceria Tirrena | Come avrebbe voluto lei

Attesa a Cava de' Tirreni per i funerali di Anna Tagliaferri, uccisa dal compagno, Diego Di Domenico, che si è suicidato; la comunità si è stretta intorno alla famiglia, proprietaria di una storica pasticceria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Omicidio Anna, dipendenti Pasticceria Tirrena: “Non ci fermiamo come tu avresti voluto”

Leggi anche: Femminicidio Anna Tagliaferri: Diego Di Domenico era seguito dalla Asl, lei lo aveva voluto accanto in pasticceria

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

VITTIMA A.TAGLIAFERRI Uccide la compagna a coltellate e poi si lancia nel vuoto: tragedia in famiglia; Femminicidio di Anna, l'uomo era in cura all'Asl; Riapre la pasticceria di Anna: Siamo distrutti, ma avresti voluto così.

La morte di Anna Tagliaferri, il medico: «Diego non era peggiorato, cure sospese in accordo con la compagna» - Diego ed Anna avevano scelto insieme di ridurre le cure farmacologiche di lui, pur mantenendo i colloqui bisettimanali presso il ... ilmattino.it