Oltre il Pil | gli esperti Onu presentano pilastri e domini del nuovo framework

di Andrea De Tommasi, della Redazione ASviS, presieduta dal prof. Enrico Giovannini, registrata sul sito ASviS il 3 dicembre 2025 Nel rapporto intermedio le coordinate del quadro globale basato su benessere, equità e sostenibilità. Si punta a indicatori solidi, comparabili tra i Paesi e semplici da comunicare. Aperta una consultazione globale. “Stiamo costruendo un quadro integrato e universale per affrontare l’eccessiva dipendenza dal Pil nei casi in cui non sia la misura più appropriata”. È uno dei passaggi del rapporto intermedio del Gruppo di esperti ed esperte di alto livello delle Nazioni unite “Oltre il Pil”, di cui fa parte anche l’economista e direttore scientifico dell’ASviS Enrico Giovannini. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Onu, per sviluppo sostenibile arriva comitato 'Oltre il pil' - Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres ha nominato un gruppo di esperti di alto livello indipendente per elaborare raccomandazioni su misure che integrino o vadano oltre il prodotto interno ... ansa.it

Colombia, l'Onu chiede di proteggere i civili nel Catatumbo - Un gruppi di esperti delle Nazioni unite ha invitato il governo colombiano ad aumentare gli sforzi per garantire adeguata protezione alla popolazione civile della regione di Catatumbo, da oltre due ... ansa.it

Basu: andiamo oltre il Pil, per mettere le persone al centro - «Il nostro obiettivo è mettere a disposizione dei Paesi nuovi strumenti di analisi, in maniera che i governi non competano più solo sulla crescita economica, al di là di come questa viene ottenuta e ... avvenire.it

