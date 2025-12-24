Oltre duecento persone alla Festa del Riccio con I Tre Allegri Ragazzi Morti

Ci sono feste che non stanno dentro una definizione precisa, che non si lasciano chiudere nell’etichetta di “concerto”, “evento solidale” o “festa di Natale”. “Before Christmas”, nota anche come “Festa del Riccio”, tornata al Villaggio del Fanciullo in questi giorni, è stata esattamente questo. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

© Pordenonetoday.it - Oltre duecento persone alla “Festa del Riccio” con I Tre Allegri Ragazzi Morti

