Oltre 100 morti in un naufragio nel Mediterraneo | il racconto dell’unico migrante sopravvissuto Cei | Vigilia di Natale insanguinata

Un nuovo naufragio alla Vigilia di Natale. Secondo quanto riferisce sul proprio account di X l’ong Sea Watch, “116 persone hanno perso la vita nell’ennesimo naufragio del 2025. L’unico sopravvissuto è stato salvato da un pescatore tunisino “. I migranti erano partiti giovedì scorso, “e lunedì li abbiamo cercati con Seabird”, oggi “Alarm Phone conferma il naufragio avvenuto poco dopo la partenza”, si legge ancora nel post che confermerebbe quindi il sospetto delle ultime ore e cioè che il naufragio avvenuto nel Mediterraneo abbia coinvolto proprio l’imbarcazione di cui si erano perse le tracce. L’uomo salvato da un pescatore è stato trovato sulla chiglia capovolta dell’imbarcazione che si sarebbe ribaltata nel mar Mediterraneo poco dopo la partenza dalla Libia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

