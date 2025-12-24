Ok alla Finanziaria da 22 miliardi Giorgetti | Ottenuto l’impossibile

Il governo ha approvato la Finanziaria da 22 miliardi, con Giancarlo Giorgetti che ha sottolineato il raggiungimento di un risultato importante nel contesto della manovra 2026. Dopo settimane di trattative e difficoltà, l’approvazione rappresenta un passaggio fondamentale per le politiche economiche future, segnando un passo importante nel percorso di stabilità e crescita del paese.

Giancarlo Giorgetti ha rivendicato il risultato mettendo il timbro politico sulla manovra 2026. Dopo notti di tensioni, riscritture e dietrofront, il ministro dell'Economia è stato il perno di un'operazione complessa ma necessaria, arrivata in porto nonostante un percorso a ostacoli. «Tutto è bene quel che finisce bene. Siamo intervenuti su questioni che sembravano quasi impossibili», ha detto a caldo dopo il via libera del Senato, sottolineando il carattere pragmatico di una legge di Bilancio che vale 22 miliardi e che, nelle intenzioni del governo, tiene insieme crescita e conti pubblici. È Giorgetti a raccontare la manovra come esercizio di equilibrio: da un lato il sostegno ai redditi e ai servizi essenziali, dall'altro la necessità di reperire risorse senza mettere a rischio la solidità dei conti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ok alla Finanziaria da 22 miliardi. Giorgetti: "Ottenuto l’impossibile" Leggi anche: Manovra: via libera del Senato. Ora alla Camera. Giorgetti: “Abbiamo ottenuto l’impossibile”. Tutte le novità Leggi anche: Via libera del Senato alla manovra da 22 miliardi. L’orgoglio di Giorgetti: “Fatte cose impossibili” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. FINANZIARIA: OK IN SENATO, MANOVRA DA 22 MILIARDI, DALLE TASSE ALLE PENSIONI, LE PRINCIPALI MISURE; Manovra. Ok dalla Commissione Bilancio del Senato. Testo in aula: ecco le novità per la sanità; Ok alla Finanziaria da 22 miliardi. Giorgetti: Ottenuto l’impossibile; Manovra 2026, c'è ok del Senato. Giorgetti: Fatto cose che sembravano impossibili. Ok alla Finanziaria da 22 miliardi. Giorgetti: "Ottenuto l’impossibile" - Paese verso l’uscita dalla procedura d’infrazione e nuovi sostegni per redditi e sanità ... ilgiornale.it

