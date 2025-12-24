Ogni promessa è debito Pura scuola eduardiana

Salemme torna a Milano, confermando il suo talento e la sua presenza riconosciuta nel panorama teatrale. La sua tradizione napoletana, rivisitata con originalità, continua ad attirare il pubblico locale, che apprezza la sua capacità di interpretare storie autentiche e coinvolgenti. La visita dell’artista rappresenta un momento di confronto tra culture teatrali diverse, senza eccessi o clamori, ma con un’attenzione genuina alla qualità dello spettacolo.

Basta l'annuncio: Salemme torna a Milano. E subito il teatro si riempie. Che ormai da anni si è capito che quella sua tradizione napoletana rivisitata piace assai anche da queste parti. Amore su scala nazionale. Come dimostrano perfino i suoi film, proposti a rotazione in tv. Insomma: sa come parlare alla gente Vincenzo Salemme, fino al 31 dicembre al Manzoni con " Ogni promessa è debito ". Repliche quindi fino a Capodanno. Potrebbe essere una buona soluzione brindare con la compagnia, invece di lasciarsi travolgere dall'ansia di non sapere che cosa fare. Lavoro corale. Come al solito. Di pura scuola eduardiana.

