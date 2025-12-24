Oggi 24 dicembre Santi Antenati di Gesù | in questa Vigilia di Natale ricordiamo la stirpe del Salvatore

Il 24 dicembre, Vigilia di Natale, la Chiesa ricorda i Santi Antenati di Gesù, figure che rappresentano la lunga genealogia che ha portato alla nascita del Salvatore. Questa giornata invita alla riflessione sulla storia e le radici della fede cristiana, sottolineando l'importanza delle generazioni passate nella tradizione religiosa. Un momento di memoria che arricchisce l’attesa della nascita di Gesù, simbolo di continuità e speranza.

Nel giorno della Vigilia di Natale la Chiesa commemora i Santi Antenati di Gesù, coloro che sono stati grandi nella stirpe in cui si è inserito il Salvatore. Il 24 dicembre, nella Vigilia della Notte Santa, quella in cui si commemora la Nascita di Nostro Signore Gesù Cristo, si ricordano i Santi Antenati di Gesù.

Mercoledì 24 dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Proverbio del giorno: Chi per Natale non ammazza il porco, tutto l’anno resta ... trevisotoday.it

Santi Antenati di Gesù, 24 dicembre 2025/ Nella Vigilia del Santo Natale si commemora la stirpe di Davide - Il 24 dicembre, Vigilia di Natale, si celebrano coloro che hanno preceduto Gesù, uomini che piacquero a Dio anche se distanti dal Salvatore. ilsussidiario.net

