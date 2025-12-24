Officina Stellare intesa con Leonardo per sistemi ottici hi-tech

Officina Stellare, azienda italiana specializzata nella progettazione e produzione di sistemi ottici ad altissima precisione per applicazioni aerospaziali, ha siglato un importante accordo commerciale con Leonardo Spa, tra i principali gruppi industriali globali nei settori dell’aerospazio, della difesa e della sicurezza. L’intesa prevede un contratto triennale del valore complessivo di circa 9,2 milioni di euro e riguarda la fornitura di assiemi ottici ad alta risoluzione destinati ai telescopi dei satelliti della nuova costellazione proprietaria di Leonardo per l’ osservazione della Terra. I sistemi ottici prodotti da Officina Stellare rappresentano componenti chiave per la raccolta di dati da orbita bassa (LEO) e saranno impiegati in applicazioni che spaziano dal monitoraggio ambientale alla sorveglianza del territorio, fino ai servizi istituzionali e di sicurezza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

