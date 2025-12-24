Offerte di lavoro | Consiag Servizi Comuni apre una doppia selezione di personale
Un impiegato tecnico, da assegnare ai servizi Infrastrutture Viarie, Gestione Beni Immobili e Servizi Cimiteriali, e un impiegato amministrativo da destinare all'ufficio al pubblico nell'ambito del servizio Gestione Sosta e Permessi.Consiag Servizi Comuni, società che si occupa di fornire servizi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Offerte di lavoro: Consiag Servizi Comuni apre una doppia selezione di personale - La società che fornisce servizi ai Comuni soci nei territori di Prato, Firenze e Pistoia amplia l'organico: si assumono un impiegato tecnico e un amministrativo, candidature entro l'11 gennaio ... firenzetoday.it
