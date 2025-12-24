Offerta culturale dei quotidiani La Fieg | rivedere il Decreto Giuli

La Federazione Italiana Editori Giornali (Fieg) evidenzia la necessità di rivedere il Decreto Giuli, sottolineando le procedure complesse e l’iter burocratico che rischiano di escludere dai contributi potenziali beneficiari. Una revisione potrebbe semplificare l’accesso alle risorse, garantendo un sostegno più efficace all’offerta culturale dei quotidiani, elemento fondamentale per l’informazione e la pluralità democratica.

Procedure complesse, iter burocratico farraginoso, rischio di escludere dai contributi potenziali beneficiari. Il decreto firmato dal ministro della Cultura, Alessandro Giuli, per ripartire i 10 milioni stanziati dal governo per ampliare l'offerta culturale dei quotidiani in formato cartaceo, "andrebbe rivisto chiarendo e semplificando le procedure e garantendo una maggiore tempestività degli interventi". Così si è espresso il Presidente della Fieg (Federazione Italiana Editori Giornali), Andrea Riffeser Monti, sul Decreto del ministro della Cultura del 15 dicembre scorso, che ha stabilito le modalità di accesso alla ripartizione del Fondo istituito dal " Decreto cultura " con l'obiettivo di potenziare, come si legge nella scheda illustrativa del provvedimento, "le pagine dedicate a cultura, spettacolo e settore audiovisivo".

