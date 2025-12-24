NXT 23.122025 Non a Raw non a Sd è a NXT che nuotano i veri squali

Ciao Bro di Zona Wrestling, NXT non si ferma mai e ne approfitto per augurare un buon natale a chiunque legga. Hoka Hey!!! Lola Vice vs Izzi Dame(WShawn Spears) (3 5) Lola domina senza problemi la contesa, a penalizzarla però sono le interferenze di Shawn Spears, il quale tuttavia fugge terrorizzato appena vede Tatum Paxley armata di motosega inseguirlo. Ciò apre la strada alla Vice per connettere il suo Elbow 1..2.3 Vincitrice: Lola Vice La latina non ha il tempo di festeggiare a dovere che viene aggredita alle spalle da Kelani Jordan. Certo è più facile interpretare la parte del cattivo nel wrestling, ciò nonostante complimenti a lei per essersi calata perfettamente nel ruolo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - NXT 23.12.2025 Non a Raw, non a Sd, è a NXT che nuotano i veri squali

