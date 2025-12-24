Nuovo record per l’oro sopra i 4.500 dollari

Nuovo record storico dell'oro che supera i 4.500 dollari l'oncia per effetto delle tensioni tra Usa e Venezuela e le attese di un nuovo taglio dei tassi Usa. Per il metallo prezioso il rialzo è di quasi il 70% su base annua, mentre l'argento, che si stabilizza a 71,95 dollari l'oncia, segna un progresso del 150%. Per entrambi si tratta del maggior rialzo annuo dal 1979. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

