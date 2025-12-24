Nuovo presidente per l' Agenzia per il fiume Po

Il 24 dicembre 2025 Reggio Emilia ha annunciato la nomina di Elisa Venturini come nuovo presidente del Comitato di indirizzo dell'AiPo. Assessore regionale all'Ambiente e Protezione civile del Veneto, Venturini prende il posto di Gianpaolo Bottacin, assumendo così un ruolo di rilievo nella gestione delle politiche legate al fiume Po e alle risorse idriche della regione.

Reggio Emilia, 24 dicembre 2025 - Nuovo presidente del Comitato di indirizzo dell’AiPo. Si tratta di Elisa Venturini, assessore regionale ad Ambiente e Protezione civile del Veneto, che sostituisce Gianpaolo Bottacin. La Venturini è stata nominata presidente fino al luglio dell’anno prossimo. Gli altri componenti del Comitato sono Michele De Pascale (Presidente della Regione Emilia-Romagna), Gianluca Comazzi (Assessore regionale della Lombardia al Territorio e Sistemi verdi) e Marco Gabusi (Assessore regionale del Piemonte a Trasporti e infrastrutture, Protezione civile). Nella seduta è stato approvato il bilancio di previsione che prevede stanziamenti di competenza in spesa per 644 milioni per il 2026, 207 milioni per il 2027 e 211 milioni per il 2028. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

