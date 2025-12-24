Nuovo ponte Sponde diverse stesse paure

Il nuovo ponte tra Paderno e Calusco d’Adda rappresenta un’opportunità di collegamento, ma suscita anche preoccupazioni tra le comunità. Se le sponde sono diverse, le paure condivise restano le stesse: l’impatto sul territorio, la gestione del traffico e il rispetto dell’ambiente. In un contesto storico di connessioni e divisioni, il nuovo ponte si inserisce come un elemento di continuità e di sfida per le comunità che lo attraversano.

Sponde diverse, ma stesso ponte e ora stesse preoccupazioni. Gli abitanti di Paderno e di Calusco d'Adda, divisi dall'Adda, come ai tempi del Ducato di Milano e della Serenissima, sono uniti dal ponte San Michele e ora anche dai timori per le conseguenze del futuro nuovo ponte che rimpiazzerà il San Michele. A Paderno come a Calusco infatti il nuovo ponte, che verrà costruito in affiancamento a quello attuale, comporterà espropri, abbattimenti, traffico, inquinamento e scempio paesaggistico. "La scelta evidenzia rischi per abitazioni, traffico e qualità della vita", denuncia Walter Previtali, presidente del Comitato per la tutela e la valorizzazione del quartiere Ponte e Monastero dei Verghi.

Nuovo ponte sull’Adda: sindaci lecchesi preoccupati dal traffico, Calusco dal futuro dei passaggi a livello - Timori che sono emersi giovedì mattina a Palazzo Lombardia, dove era in programma la seconda riunione del ... bergamonews.it

Il nuovo Ponte sul Serchio Lucca - facebook.com facebook

#Ricostruzione post #alluvione. A #Modigliana (FC) inaugurato il nuovo ponte di Ca’ Stronchino, ricostruito in un anno grazie anche alle donazioni di Fondazioni e istituzioni private. La #notizia regioneer.it/CaStronchino-2… x.com

