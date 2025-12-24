Il Comune di Lodi ha approvato il progetto di riqualificazione e ampliamento del parcheggio presso gli impianti della Faustina, rispondendo alle esigenze di maggiore disponibilità di posti auto nella zona sportiva. L’intervento, che prevede interventi tecnici ed economici, mira a migliorare l’accessibilità e la gestione delle aree di sosta di via Piermarini, offrendo una soluzione concreta alle richieste di parcheggio nella zona.

Una risposta concreta alla “fame” di parcheggi nella zona sportiva della Faustina arriva con il via libera da parte del Comune di Lodi al progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione e l’ ampliamento dell’area di sosta di via Piermarini. Un intervento da 450mila euro che non solo raddoppierà la capacità di sosta per gli utenti della piscina comunale e del palazzetto, ma risolverà definitivamente una situazione di degrado ambientale e idraulico che persisteva da anni. I numeri del progetto sono stati delineati nel piano “licenziato” dalla Giunta lunedì. L’attuale area di sosta, spesso congestionata e ridotta a “palude” durante le piogge, passerà dagli attuali 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Nuovo parcheggio per gli impianti della Faustina

