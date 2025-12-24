Nuovo mercato del Piano avanti tutta Via all’iter per il centro commerciale

Questa mattina, in giunta, è stato approvato un atto per avviare la manifestazione di interesse pubblico relativa al project financing del secondo stralcio dell’area mercatale del Piano. Si tratta di un passo importante verso lo sviluppo del nuovo centro commerciale nel mercato del Piano, con l’obiettivo di valorizzare e riqualificare l’area. L’iter prosegue con l’intento di garantire trasparenza e partecipazione nel processo di realizzazione.

"Poco fa, proprio questa mattina, in giunta abbiamo approvato un atto per la manifestazione di interesse pubblico per il Project financing dedicato al secondo stralcio dell’ area mercatale del Piano ". L’annuncio è arrivato ieri a margine della conferenza stampa di metà mandato da parte dello stesso sindaco, Daniele Silvetti. Un annuncio anticipato anche in consiglio comunale il giorno precedente da Arnaldo Ippoliti (consigliere di maggioranza), che aveva parlato dell’importanza dell’investimento fatto dalla famiglia Gabrielli in grado di rilanciare e migliorare un’area strategica come il Piano san Lazzaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

