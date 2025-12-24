nuovo incarico per mirella vinci esperta del sindaco basile per il patrimonio storico

Nuovo incarico al Comune per Mirella Vinci che un mese fa aveva fatto ufficialmente ingresso in Sud chiama Nord, il movimento del sindaco di Taormina Cateno De Luca. L'ex soprintendente ai Beni Culturali, a titolo totalmente gratuito e per la durata di un anno, sarà Esperta del sindaco Basile per. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

