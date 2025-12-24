Nuovo attentato a Mosca due agenti uccisi | il colabrodo-Russia e il disastro del Fsb

Un nuovo attentato ha colpito Mosca nella mattinata odierna, uccidendo due agenti della polizia stradale e un civile in via Yeletskaya, sita nel Sud della capitale russa a poca distanza dal luogo dell’esplosione che due giorni fa ha colpito l’auto del Tenente Generale Fanil Sarvarov, capo della direzione di addestramento operativo dello Stato Maggiore dell’esercito russo, uccidendolo. Un nuovo attentato, due giorni dopo Sarvarov. Le modalità dell’attentato, nuovamente una bomba su un veicolo, rendono clamoroso il varco apertosi e in cui si è inserito chi ha voluto perpetrare gesti tanto audaci e pericolosi per la sicurezza russa. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Mosca: tre morti nell' esplosione di un'auto, due sono poliziotti. È successo vicino al luogo dell'attentato al generale Sarvarov - Tre persone sono morte dopo l'esplosione di un'auto a Mosca, in Russia.