Il sindaco Luciano Garza ha annunciato una nuova squadra di assessori per garantire continuità amministrativa a Gravellona. La nomina mira a consolidare l’impegno preso con gli elettori, rinnovando la giunta comunale. Con questa scelta, Garza spera di rafforzare la stabilità del governo locale, pur mantenendo un equilibrio tra esperienza e impegno civico. La nuova composizione mira a rispondere alle sfide del territorio, senza rinunciare a un approccio sobrio e concreto.

Una nuova Giunta per proseguire con l’impegno preso con gli elettori gravellonesi. È la strada che il sindaco Luciano Garza ha scelto nominando una nuova squadra: con lui lavoreranno infatti Gianni Rinaldo Vincenzi, già consigliere comunale e segretario cittadino della Lega, che eredita le deleghe dell’ex-assessore Walter Cividini (lavori pubblici, patrimonio, urbanistica, politiche per gli anziani) e Giulia Corsico, scelta per il suo impegno nel volontariato con l’associazione RiCreando, nell’Auser e in parrocchia, che riceverà le deleghe che sono state di Ilenia Trovati (pubblica istruzione, bilancio, personale, politiche giovanili e sport). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Nuova squadra di assessori. Il sindaco prova a salvarsi. Ma la stabilità resta a rischio

