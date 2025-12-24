Nuova Rsa in via Moro Con rette calmierate

Nel 2024, a Montemurlo sarà inaugurata una nuova Rsa in via Moro, realizzata da un intervento privato. La struttura, insieme alla casa di comunità in via Fratelli Rosselli e via Pertini, rappresenta un passo importante nel potenziamento dei servizi sanitari locali. Le rette saranno calmierate per garantire un accesso più equo a tutti i cittadini residenti, contribuendo a migliorare l’offerta assistenziale sul territorio.

Due importanti novità sul fronte dei servizi sanitari sono attesi il prossimo anno. Arriveranno a conclusione entro giugno i lavori per la realizzazione della nuova casa di comunità in via Fratelli Rosselli e via Pertini e la nuova Rsa di via Aldo Moro: un intervento privato che avrà ricadute significative sul territorio con rette calmierate per tutti i cittadini residenti a Montemurlo. Due strutture importanti per incrementare i servizi socio sanitari di prossimità. Emntro l’anno andrà a sistema il ’ Progetto ponte ’, nato da una sperimentazione avviata nel 2025 e rivolto a casi di persone con marginalità estrema. 🔗 Leggi su Lanazione.it

