Nuova rottamazione in manovra come funziona | rate spalmate fino a 9 anni

L'ok del Senato alla legge di bilancio 2026 ha ufficializzato la nuova edizione della rottamazione delle cartelle esattoriali. Nonostante la manovra debba ancora passare alla Camera, quest'ultima avrà pochissimi giorni per esaminarla e approvarla senza modifiche, come da prassi degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Today.it

Rottamazione quinques cartelle esattoriali al via dal 2026, quando parte e come funziona - Arriva la rottamazione quinques, la nuova definizione agevolata delle cartelle esattoriali pensata per consentire a contribuenti e imprese di regolarizzare i debiti fiscali accumulati negli ... corriereadriatico.it