Possibile svolta sul caso di Mirella Gregori, la ragazza misteriosamente scomparsa nel 1983: secondo Il Messaggero, infatti, vi sarebbe l’identikit di un uomo arrestato nel 1984 per sfruttamento della prostituzione. Tra il pregiudicato e l’identikit fornito dalla mamma di Mirella vi sarebbe una “forte somiglianza”. La donna fornì l’identikit di un uomo che, il giorno prima della scomparsa dell’allora 15enne, entrò nel bar gestito dai genitori di Mirella dove si stava tenendo una piccola festa. L’avvocato che difende la famiglia Gregori, il legale Valter Biscotti, aveva consegnato ai parlamentari una memoria in cui si sottolineava come vi fossero diversi minori scomparsi a Roma tra l’82 e l’83: “Sei sono i casi di scomparsa ad una distanza di massimo 2,5 chilometri circa dal luogo dove è stata vista per l’ultima volta Emanuela Orlandi, ovvero corso Rinascimento. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Nuova pista sulla scomparsa di Mirella Gregori: “C’è l’identikit di un uomo”

Leggi anche: La possibile pista su Mirella Gregori, l’altra ragazza scomparsa come Emanuela Orlandi: «C’è l’identikit di un uomo»

Leggi anche: Mirella Gregori, la nuova pista e l'identikit. La nuova memoria in Commissione

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Mirella Gregori, la nuova pista e l'identikit. La nuova memoria in Commissione; Mirella Gregori, la nuova pista: c’è l’identikit di un uomo. «Forti somiglianze» con un pregiudicato arrestato nel 1984; Emanuela Orlandi, c'è una nuova indagata. Il colpo di scena a 42 anni dalla scomparsa; Mirella Gregori, la mamma fornì l'identikit di un uomo: aveva «forti somiglianze» con un pregiudicato arrestato nel 1984.

Nuova pista sulla scomparsa di Mirella Gregori: “C’è l’identikit di un uomo” - Possibile svolta sul caso di Mirella Gregori, la ragazza misteriosamente scomparsa nel 1983: secondo Il Messaggero, infatti, vi sarebbe l’identikit di un uomo arrestato nel 1984 per sfruttamento della ... tpi.it