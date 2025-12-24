Nuova India rurale Modi cancella Gandhi
Il 21 dicembre, la presidente dell’India Droupadi Murmu ha promulgato il Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission Bill, segnando un passo importante nella politica di sviluppo rurale. La legge mira a promuovere occupazione e sostegno alle comunità rurali, rappresentando un cambiamento significativo nell’approccio del governo indiano. Questa decisione riflette le nuove priorità nella strategia di crescita del Paese, con un focus particolare sulle aree meno sviluppate.
