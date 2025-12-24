Nuno Tavares niente Juventus | il terzino portoghese della Lazio si avvicina a quel trasferimento

Nuno Tavares, attualmente in forza alla Lazio, si avvicina a un possibile trasferimento che lo potrebbe portare altrove. La situazione del terzino portoghese è al centro di alcune trattative di mercato, con diverse squadre interessate a valutare il suo profilo. Questo aggiornamento si inserisce nel quadro delle operazioni di mercato in corso, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sulla situazione attuale.

. Non è decollato il rapporto con Sarri. Il futuro di Nuno Tavares alla Lazio sembra essere giunto a un punto di svolta. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il difensore portoghese sarebbe ormai prossimo ai saluti, con una separazione che potrebbe concretizzarsi già nella finestra di gennaio. L’avventura dell’ex Arsenal nella Capitale non è decollata come sperato. Sotto la guida di Maurizio Sarri, Tavares ha faticato a trovare continuità, finendo per essere scavalcato nelle gerarchie da Luca Pellegrini, ritenuto dal tecnico toscano più affidabile nel garantire l’equilibrio tra la fase difensiva e quella offensiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

