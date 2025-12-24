Nuno Tavares niente Juventus | il terzino portoghese della Lazio si avvicina a quel trasferimento
Nuno Tavares, attualmente in forza alla Lazio, si avvicina a un possibile trasferimento che lo potrebbe portare altrove. La situazione del terzino portoghese è al centro di alcune trattative di mercato, con diverse squadre interessate a valutare il suo profilo. Questo aggiornamento si inserisce nel quadro delle operazioni di mercato in corso, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sulla situazione attuale.
. Non è decollato il rapporto con Sarri. Il futuro di Nuno Tavares alla Lazio sembra essere giunto a un punto di svolta. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il difensore portoghese sarebbe ormai prossimo ai saluti, con una separazione che potrebbe concretizzarsi già nella finestra di gennaio. L’avventura dell’ex Arsenal nella Capitale non è decollata come sperato. Sotto la guida di Maurizio Sarri, Tavares ha faticato a trovare continuità, finendo per essere scavalcato nelle gerarchie da Luca Pellegrini, ritenuto dal tecnico toscano più affidabile nel garantire l’equilibrio tra la fase difensiva e quella offensiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Infortuni Lazio, nuova tegola per i biancocelesti: contro la Juve assente anche Nuno Tavares! Per il terzino portoghese nuovo problema muscolare
Leggi anche: Nuno Tavares lascia la Lazio? Si va verso questa direzione a gennaio per l’ex obiettivo della Juventus. La decisione del club biancoceleste per il terzino
Lazio, Fabiani: «Mercato a saldo zero? Il calcio si può fare con le idee. Nuno Tavares resta qui»; Lazio, l'Al-Ittihad piomba su Tavares; Lazio, Nuno Tavares ai saluti: il portoghese via già a gennaio?; 15^ giornata Serie A, le probabili formazioni di Parma-Lazio: Nuno Tavares titolare?.
Nuno Tavares, l’addio del portoghese è sempre più vicino: il difensore ha detto sì ad una proposta. La posizione della Lazio - Il difensore ha detto sì alla proposta arrivata dall’Arabia e la fumata bianca è davvero vicina Il futuro di Nuno Tavares sembra ormai lontano dalla Lazio. lazionews24.com
Matteo Moretto: “Nuno Tavares ai ferri corti con la Lazio, offerta dell'Al-Ittihad" - Il futuro di Nuno Tavares alla Lazio è sempre più in bilico: la separazione appare ormai probabile già a gennaio con destinazione Al- laziopress.it
Lazio, Nuno Tavares ai saluti: il portoghese via già a gennaio? - Il laterale portoghese non sembra più tra i preferiti di Maurizio Sarri, che cerca un terzino più affidabile. tag24.it
L'errore nel derby e qualche infortunio di troppo: Nuno Tavares può partire a gennaio, c'è l'Al-Ittihad di Conceiçao x.com
Titoli di coda per Nuno Tavares alla Lazio! Rapporto ormai ai minimi storici tra il club ed il giocatore. Il portoghese potrebbe andar via già a gennaio, senza attendere la fine della stagione nonostante il contratto abbia giugno 2029 come scadenza - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.