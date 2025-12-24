Novità sulla squadra confermate per la gara d’apertura dei Carthage Eagles

La squadra tunisina si prepara alla partita di apertura contro l’Uganda, confermando le ultime novità sulla formazione. La gara, in programma questa sera, rappresenta un passo importante nel percorso dei Carthage Eagles verso il torneo. Restate aggiornati per tutte le informazioni sulla composizione della squadra e sull’andamento dell’incontro.

2025-12-23 21:12:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Questa sera la Tunisia affronterà l’Uganda. Ricevi tutte le notizie sulla squadra qui. Nell’ultima partita della giornata del Gruppo C, la Tunisia incontrerà l’Uganda per concludere la partita di Coppa d’Africa di martedì. La Nigeria è la favorita per la vetta della classifica, ma il secondo posto è completamente aperto per chiunque possa rivendicare un diritto. Sia la Tunisia che l’Uganda vorranno avere la possibilità di raggiungere la fase a eliminazione diretta. Ricevi tutte le notizie sulla squadra per la partita qui. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

