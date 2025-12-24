In questo nono giorno della Novena prepariamoci ad accogliere Gesù che sta per nascere, trasformando ogni nostra fragilità in opportunità per aderire di più a Lui. C’è un luogo dove Gesù vuole nascere e quel luogo è il nostro cuore, per riscaldarlo anche negli angoli più freddi, chiusi e feriti, per raggiungerli col suo Amore,. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

Novena di Natale, nono giorno: in cammino per aprire il cuore a Gesù

