Novena di Natale nono giorno | in cammino per aprire il cuore a Gesù
In questo nono giorno della Novena prepariamoci ad accogliere Gesù che sta per nascere, trasformando ogni nostra fragilità in opportunità per aderire di più a Lui. C’è un luogo dove Gesù vuole nascere e quel luogo è il nostro cuore, per riscaldarlo anche negli angoli più freddi, chiusi e feriti, per raggiungerli col suo Amore,. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
