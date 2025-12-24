Novara la conferma dell' autopsia | Dario Cipullo è morto per annegamento

É morto per annegamento Dario Cipullo, il 16enne novarese trovato senza vita nella mattinata di domenica 21 dicembre all'interno del canale Cavour ad Agognate.A confermarlo è l'autopsia eseguita ieri, martedì 23 dicembre, dalla medica legale Chiara Pasello sul corpo del giovane, che presentava. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Leggi anche: Novara, il 16enne Dario Cipullo ritrovato morto in un canale: è giallo Leggi anche: Choc a Novara, il 16enne Dario Cipullo trovato morto nel canale Cavour: giallo e dolore La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Sedicenne morto a Novara, l'autopsia conferma l'annegamento; Dario Cipullo, l’autopsia conferma: morto per annegamento; Oggi l'autopsia sul corpo di Dario Cipullo: aperto un fascicolo per istigazione al suicidio; Novara, la conferma dell'autopsia: Dario Cipullo è morto per annegamento. Sedicenne morto a Novara, l'autopsia conferma l'annegamento - L'autopsia eseguita oggi dal medico legale Chiara Pasello sul corpo di Dario Cipullo, il 16enne trovato morto domenica mattina nelle acque del Canale Cavour ad Agognate alla periferia di Novara, ... rainews.it

Morto nel canale a Novara, sentiti i genitori. Eseguita l'autopsia: il 16enne è annegato - Nei prossimi giorni il Pubblico ministero Alessia Careri incontrerà tutte le persone che hanno visto e ... tg24.sky.it

Dario Cipullo, l’autopsia conferma: morto per annegamento - Ma restano aperte le domande che contano davvero per capire la vicenda: il percorso di quella notte, ... giornalelavoce.it

Sedicenne morto a Novara, l'autopsia conferma l'annegamento x.com

Al suo 27°anniversario, la consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli dell’Istituto Tecnico Industriale Omar di Novara, si conferma un appuntamento irrinunciabile, per tradizione e innovazione. Voluto da Giuseppe e Giampaolo Ferrari, figli del fonda - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.