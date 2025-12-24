Novara la conferma dell' autopsia | Dario Cipullo è morto per annegamento

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

É morto per annegamento Dario Cipullo, il 16enne novarese trovato senza vita nella mattinata di domenica 21 dicembre all'interno del canale Cavour ad Agognate.A confermarlo è l'autopsia eseguita ieri, martedì 23 dicembre, dalla medica legale Chiara Pasello sul corpo del giovane, che presentava. 🔗 Leggi su Novaratoday.itImmagine generica

