Notte di San Silvestro il centro diventa una pista da ballo
La Pro Loco Copparo, con il supporto del Comune, si prepara a trasformare il centro cittadino in una pista da ballo per la notte di San Silvestro, offrendo un evento pensato per coinvolgere residenti e visitatori in un’atmosfera di convivialità e festa. La manifestazione mira a concludere l’anno in modo semplice e condiviso, promuovendo la partecipazione della comunità in un momento di aggregazione.
La macchina organizzativa di Pro Loco Copparo, con il fattivo sostegno del Comune, è già in moto per regalare una Notte di San Silvestro indimenticabile a cittadini e visitatori. Per salutare il 2025 e accogliere il 2026, infatti, è in programma uno straordinario evento che mercoledì 31 dicembre animerà il cuore del centro storico cittadino, pronto a trasformarsi in una grandissima pista da ballo sulla quale divertirsi, festeggiare e augurarsi reciprocamente un nuovo anno ricco di serenità e soddisfazioni. Momento clou della serata sarà lo spettacolo “Voglio Tornare negli Anni ‘90”, il live show anni ‘90 più grande d’Italia che vanta centinaia di migliaia di follower sulle piattaforme social. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Notte Mediterranea coi Negrita. Un San Silvestro pieno d’energia. Musica e ballo in piazza Europa
Leggi anche: "Il mio primo Capodanno": al D'Annunzio arriva Paolo Conticini per la notte di San Silvestro
Capodanno 2025/2026 tra feste e cenoni: tutti i migliori eventi in provincia di Verona; Capodanno a Firenze 2026; Capodanno 2026, cosa fare a Roma: gli eventi in programma da non perdere; Cosa fare per Capodanno 2026 a Firenze.
Olbia, navette gratuite no stop dell’Aspo nella notte di San Silvestro - Servizio gratuito di trasporto urbano verso l'area del concerto all'Isola Bianca nella notte di San Silvestro. olbia.it
Prato, Capodanno diffuso nel centro storico: tanti concerti e Silent Disco - Il programma, messo a punto in collaborazione con il Comune di Prato, parte dal pomeriggio con le iniziative di animazione per i più piccoli: dalle 16. 055firenze.it
Notte di San Silvestro in Sardegna: tra concerti, città d'arte e sapori locali - La Sardegna si propone come meta musicale per Capodanno con concerti diffusi, grandi artisti, eventi in piazza e proposte gastronomiche locali. italiaatavola.net
CAPODANNO A SASSARI Max Pezzali infiamma la notte di San Silvestro con un grande concerto gratuito in Piazzale Segni. Musica ed emozioni da cantare a squarciagola - facebook.com facebook
Nella notte di San Silvestro a #Napoli Metro Linea 1, le Funicolari Centrale e Chiaia e i Parcheggi effettuano #servizionostop tutta la notte. x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.