La Pro Loco Copparo, con il supporto del Comune, si prepara a trasformare il centro cittadino in una pista da ballo per la notte di San Silvestro, offrendo un evento pensato per coinvolgere residenti e visitatori in un’atmosfera di convivialità e festa. La manifestazione mira a concludere l’anno in modo semplice e condiviso, promuovendo la partecipazione della comunità in un momento di aggregazione.

La macchina organizzativa di Pro Loco Copparo, con il fattivo sostegno del Comune, è già in moto per regalare una Notte di San Silvestro indimenticabile a cittadini e visitatori. Per salutare il 2025 e accogliere il 2026, infatti, è in programma uno straordinario evento che mercoledì 31 dicembre animerà il cuore del centro storico cittadino, pronto a trasformarsi in una grandissima pista da ballo sulla quale divertirsi, festeggiare e augurarsi reciprocamente un nuovo anno ricco di serenità e soddisfazioni. Momento clou della serata sarà lo spettacolo “Voglio Tornare negli Anni ‘90”, il live show anni ‘90 più grande d’Italia che vanta centinaia di migliaia di follower sulle piattaforme social. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Notte di San Silvestro, il centro diventa una pista da ballo

Leggi anche: Notte Mediterranea coi Negrita. Un San Silvestro pieno d’energia. Musica e ballo in piazza Europa

Leggi anche: "Il mio primo Capodanno": al D'Annunzio arriva Paolo Conticini per la notte di San Silvestro

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Capodanno 2025/2026 tra feste e cenoni: tutti i migliori eventi in provincia di Verona; Capodanno a Firenze 2026; Capodanno 2026, cosa fare a Roma: gli eventi in programma da non perdere; Cosa fare per Capodanno 2026 a Firenze.

Olbia, navette gratuite no stop dell’Aspo nella notte di San Silvestro - Servizio gratuito di trasporto urbano verso l'area del concerto all'Isola Bianca nella notte di San Silvestro. olbia.it