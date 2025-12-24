Notizie confermate dalla squadra poiché entrambe le squadre vanno forte

Le notizie sono state confermate dalla squadra: entrambe le formazioni stanno attraversando un buon momento di forma. Questa sera, l’Arsenal sfiderà il Crystal Palace nei quarti di finale della Coppa Carabao. Restate con noi per aggiornamenti e approfondimenti sulla partita.

Questa sera l'Arsenal affronterà il Crystal Palace nei quarti di finale della Coppa Carabao. Stasera l'Arsenal accoglie il Crystal Palace negli Emirati per l'ultimo quarto di finale della Coppa Carabao. Il vincitore della partita affronterà il Chelsea in un doppio confronto per un posto a Wembley l'anno prossimo. I Gunners di Mikel Arteta vogliono disperatamente porre fine alla loro siccità di trofei, ma hanno gli occhi puntati sia sulla corona della Champions League che su quella della Premier League.

