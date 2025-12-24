Norton Cuffy Inter si fa dura | serve questa offerta per strapparlo al Genoa

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 L’operazione Norton Cuffy Inter si fa sempre più dura: serve questa super offerta per strapparlo al Genoa. Vediamo di quanti soldi si parla. Le strade del mercato invernale si incrociano sulla via tra Milano e Genova. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i nerazzurri starebbero valutando il rientro anticipato alla base di Valentin Carboni, il talentuoso trequartista argentino di proprietà della Beneamata attualmente in prestito proprio al Grifone. Parallelamente, la compagine milanese continua a monitorare con interesse Brooke Norton-Cuffy, il potente laterale inglese distintosi per fisicità e spinta sulla fascia. 🔗 Leggi su Internews24.com

norton cuffy inter si fa dura serve questa offerta per strapparlo al genoa

© Internews24.com - Norton Cuffy Inter, si fa dura: serve questa offerta per strapparlo al Genoa

Leggi anche: Norton-Cuffy Juve, il Genoa fa muro per la cessione a gennaio: svelato il piano per strapparlo al Grifone ma… Quel nome sta avanzando per la fascia. Ultime

Leggi anche: Norton-Cuffy Juve, l’esterno può partire già a gennaio: il Genoa direbbe di sì di fronte a questa offerta! Le ultimissime

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Inter, Norton-Cuffy ha già stregato. E c’è l’assist di Roc Nation. Fari accesi anche su Belghali; Inter: tutto su Norton-Cuffy, ma per convincere il Genoa servono 20 milioni; Inter, chi al posto di Dumfries? Da Norton-Cuffy a Palestra, ecco i nomi caldi; Calciomercato: il Milan chiude Fullkrug, Napoli su Mainoo, Juventus vuole un regista, l'Inter piomba su Norton-Cuffy.

norton cuffy inter faTuttosport – Norton-Cuffy, Napoli e Inter sul calciatore del Genoa. Manna ha un canale preferenziale - Manna vanta di un canale preferenziale, riferisce Tuttosport ... mondonapoli.it

norton cuffy inter faTUTTOSPORT - Mercato, Napoli e Inter su Norton-Cuffy e Palestra, il punto della situazione - Tuttosport scrive di una vera e propria lotta di mercato tra Napoli e Inter per accaparrarsi gli esterni Norton- napolimagazine.com

norton cuffy inter faMercato Inter in fascia: cala Norton-Cuffy, ora spunta anche Bellanova - Come riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, l’ipotesi Bellanova all’Inter potrebbe diventare sempre più concreta nelle prossime settimane per diversi motivi. calcioatalanta.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.