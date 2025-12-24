Norton Cuffy Inter si fa dura | serve questa offerta per strapparlo al Genoa

Inter News 24 L'operazione Norton Cuffy Inter si fa sempre più dura: serve questa super offerta per strapparlo al Genoa. Vediamo di quanti soldi si parla. Le strade del mercato invernale si incrociano sulla via tra Milano e Genova. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i nerazzurri starebbero valutando il rientro anticipato alla base di Valentin Carboni, il talentuoso trequartista argentino di proprietà della Beneamata attualmente in prestito proprio al Grifone. Parallelamente, la compagine milanese continua a monitorare con interesse Brooke Norton-Cuffy, il potente laterale inglese distintosi per fisicità e spinta sulla fascia.

