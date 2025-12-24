Non vogliamo più in televisione Per Alfonso Signorini finisce male piovono critiche

Il caso mediatico che ha coinvolto Fabrizio Corona e Alfonso Signorini continua a far discutere anche dopo la messa in onda della puntata di Falsissimo, il format curato dallo stesso Corona. Se la trasmissione ha già acceso un forte dibattito tra pubblico e addetti ai lavori, è soprattutto sui social che si è registrata una vera e propria ondata di reazioni. Il caso che coinvolge Fabrizio Corona e Alfonso Signorini nasce dalle accuse mosse dall’ex re dei paparazzi contro il conduttore del Grande Fratello. Corona sostiene di aver raccolto numerose testimonianze di aspiranti concorrenti che parlerebbero di presunte avance e comportamenti inappropriati da parte di Signorini, collegati alla promessa di favori televisivi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

