La polemica che coinvolge Fabrizio Corona e Alfonso Signorini non si è affatto spenta con la messa in onda di Falsissimo, il format ideato dall’ex re dei paparazzi. Anzi, dopo la puntata il dibattito si è spostato con ancora più forza online, trasformando i social in un vero terreno di scontro tra accuse, commenti ironici e richieste di provvedimenti. Il programma, nato come spazio di inchiesta e denuncia nel mondo dello spettacolo, ha fatto da cassa di risonanza a una vicenda che ora non riguarda più solo gli addetti ai lavori, ma un pubblico vastissimo, che sui social ha preso posizione in modo netto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Non vogliamo più in televisione”. Bufera social su Alfonso Signorini dopo le accuse di Fabrizio Corona

Leggi anche: Alfonso Signorini a Mattino 5 dopo le accuse di Fabrizio Corona: ecco cosa ha detto

Leggi anche: Helena Prestes dopo le accuse di Fabrizio Corona: “Io sto con Alfonso Signorini”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Non solo la televisione e i personaggi che ne hanno fatto parte durante quest'anno. Stavolta vogliamo cambiare argomento. Andiamo a scoprire qual è la lista delle sportive del 2025 secondo Novella2000.it: da Paola Egonu a Cristiana Girelli o ancora Jasmin - facebook.com facebook