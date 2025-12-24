Non sceglie Uomini e Donne trono a un bivio | notizia clamorosa

La messa in onda di Uomini e Donne è momentaneamente sospesa per la pausa natalizia e il ritorno in televisione è atteso nella seconda settimana di gennaio. Un intervallo che, come accade ogni anno, alimenta le ipotesi dei fan più affezionati, costretti a immaginare cosa succederà nelle prossime registrazioni. Ci si chiede se almeno uno dei tronisti arriverà finalmente alla scelta oppure se il cast subirà qualche scossone, magari con l’ingresso di una nuova figura pronta a cambiare gli equilibri in studio. Nel frattempo, i percorsi dei protagonisti restano sospesi tra dubbi, attese e dinamiche che non sembrano ancora mature. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Uomini e Donne, spoiler 17/12: un nuovo corteggiatore per Sara - Il trono di Sara entra in una fase più instabile proprio nella puntata di Uomini e Donne del 17 dicembre 2025 in onda su Canale 5. ilsipontino.net