Non ho buoni voti a scuola e mi vergogno a chiedere i soldi a papà | bimbo scappa di casa e vende i suoi disegni per comprare un regalo di Natale alla sorellina

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Mugnano, in provincia di Napoli, un bambino è scappato di casa per regalare un Natale magico alla sua sorellina. Il ragazzino, 11enne, è uscito in gran segreto per vendere alcuni suoi libri e disegni. Il piccolo si è seduto davanti a un negozio di giocattoli con l’obiettivo di racimolare qualche soldo per acquistare un regalo di Natale alla sorellina di 3 anni. Il commerciante ha chiamato i carabinieri non appena ha visto il bimbo seduto a terra. Le forze dell’ordine hanno chiesto al bambino il motivo del gesto e il piccolo ha raccontato di non avere buoni voti a scuola e di vergognarsi nel chiedere i soldi al papà. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

non ho buoni voti a scuola e mi vergogno a chiedere i soldi a pap224 bimbo scappa di casa e vende i suoi disegni per comprare un regalo di natale alla sorellina

© Ilfattoquotidiano.it - “Non ho buoni voti a scuola e mi vergogno a chiedere i soldi a papà”: bimbo scappa di casa e vende i suoi disegni per comprare un regalo di Natale alla sorellina

Leggi anche: Bimbo scappa di casa e vende per strada i suoi disegni per comprare un regalo alla sorellina: il gesto di Alessio, 11enne senza mamma

Leggi anche: Bimbo perde la mamma e vende i suoi disegni in strada per comprare regalo di Natale alla sorellina

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Rocío ? Che donna spettacolare.

?FULL FILM?Shaolin Warrior's Ultimate Test?His Indestructible Body Confronts The Eagle Claw Master?

Video ?FULL FILM?Shaolin Warrior's Ultimate Test?His Indestructible Body Confronts The Eagle Claw Master?

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.