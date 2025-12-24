Non ho buoni voti a scuola e mi vergogno a chiedere i soldi a papà | bimbo scappa di casa e vende i suoi disegni per comprare un regalo di Natale alla sorellina

A Mugnano, in provincia di Napoli, un bambino è scappato di casa per regalare un Natale magico alla sua sorellina. Il ragazzino, 11enne, è uscito in gran segreto per vendere alcuni suoi libri e disegni. Il piccolo si è seduto davanti a un negozio di giocattoli con l’obiettivo di racimolare qualche soldo per acquistare un regalo di Natale alla sorellina di 3 anni. Il commerciante ha chiamato i carabinieri non appena ha visto il bimbo seduto a terra. Le forze dell’ordine hanno chiesto al bambino il motivo del gesto e il piccolo ha raccontato di non avere buoni voti a scuola e di vergognarsi nel chiedere i soldi al papà. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

