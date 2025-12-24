Non è una regione per donne il paradosso abruzzese | cresce l' occupazione ma cala quella femminile

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre l'economia regionale accelera e i numeri dell'occupazione crescono più della media nazionale, per le donne abruzzesi il mercato del lavoro resta un territorio ostile. Un paradosso che riflette contraddizioni presenti in tutto il Paese, ma particolarmente acute in Abruzzo, regione a due. 🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

