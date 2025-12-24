Non è un Paese per Gabibbi

Nonostante la sospensione temporanea di Striscia la Notizia, il suo spirito rimane parte integrante della cultura italiana. La trasmissione, testimone di anni di satira e informazione, continua a rappresentare un punto di riferimento, anche lontano dalle frequenze quotidiane. È una dimostrazione che, in Italia, certi programmi vanno oltre la semplice trasmissione televisiva, diventando simboli di un modo di raccontare e interpretare il paese.

C’è qualcosa di profondamente italiano nel fatto che Striscia la Notizia non sia più in onda ogni sera, ma non sia davvero finita. Come certi bar storici che abbassano la serranda “per lavori” e poi riaprono solo per le grandi occasioni. Come le band che smettono di fare dischi, ma tornano per il tour anniversario. Non è una sconfitta improvvisa. È un lento scivolamento, quasi gentile, che dice più di qualsiasi comunicato stampa. Striscia non è stata spenta: è stata spostata fuori dal flusso, come si fa con le cose che non si vogliono buttare ma non si sa più dove mettere. Striscia La Notizia edizione 36 photocall. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

