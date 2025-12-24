Non è possibile sia successo quasi a Natale | papà si addormenta nella vasca idromassaggio con in braccio la figlia neonata la bimba muore annegata

Una vasca idromassaggio e un sonno indotto da narcotici si sono rivelati fatali per una bambina di quasi 20 mesi. La storia arriva da Osceola, in Florida, dove lo scorso 13 dicembre un padre si è addormentato nella vasca con in braccio la figlia. Come riporta People, Reynard Tyrone Hough – questo il nome dell’uomo – si trova attualmente in carcere con l’accusa di abbandono di minore e omicidio colposo. Il 33enne aveva assunto alcol e due narcotici prima di immergersi. Alle 3.30 circa del 13 dicembre, gli agenti dell’Ocso hanno fatto irruzione nell’appartamento dell’uomo. La neonata è stata trasportata d’urgenza all’ospedale più vicino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

