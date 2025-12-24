Un’esplosione è avvenuta in una moschea a Maiduguri, in Nigeria, durante la preghiera della sera. Lo riportano diversi media locali. Secondo il Daily Trust, che cita un sopravvissuto all’attacco, “molti fedeli sono morti e altri hanno riportato ferite di varia entità”. Il Daily Trust riferisce che si sarebbe trattato di un kamikaze, mentre un altro giornale nigeriano, Vanguard, riferisce di un ordigno esplosivo improvvisato esploso intorno alle 18. Maiduguri è la capitale dello Stato nigeriano di Borno. La moschea colpita è quella di Gamboru, che si trova nel mercato di Gamboru. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Nigeria, media: esplosione in moschea a Maiduguri, molti morti

Nigeria, kamikaze si fa esplodere in moschea: almeno 10 morti - Un kamikaze si è fatto esplodere oggi in una moschea nello stato del Borno, nel nord della Nigeria, uccidendo almeno dieci persone. ilgazzettino.it

Secondo quanto riferito da funzionari e media locali, le autorità nigeriane hanno ottenuto il rilascio di 100 bambini dei 303 rapiti il mese scorso da un gruppo di uomini armati in una scuola nel nord del Paese. I dettagli sulla loro liberazione restano poco chiari, - facebook.com facebook