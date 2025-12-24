Nigeria esplosione in una moschea | 7 morti

(Adnkronos) – Un’esplosione ha devastato una moschea nella città nigeriana di Maiduguri, uccidendo sette persone, ha dichiarato all’Afp un leader della milizia anti-jihadista. Nessun gruppo armato ha immediatamente rivendicato la responsabilità di quello che il leader della milizia Babakura Kolo ha definito un presunto attentato. Maiduguri è la capitale dello stato di Borno, teatro di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Fonte Afp, 'esplosione in una moschea in Nigeria, almeno 7 morti'

