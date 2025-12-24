Nigeria | esplosione in moschea 7 morti

22.00 Un'esplosione in una moschea nella città di Maiduguri, nel nord-est della Nigeria, ha ucciso sette fedeli, ha riferito un leader di una milizia anti-jiadista. Nessun gruppo armato ha immediatamente rivendicato la responsabilità di quello che il leader della milizia Babakura Kolo ha descritto come un attentato dinamitardo. Maiduguri è la capitale dello Stato di Borno,teatro da anni di un'insurrezione guidata dai gruppi jihadisti Boko Haram e dal suo affiliato, lo Stato Islamico dell'Africa Occidentale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Fonte Afp, 'esplosione in una moschea in Nigeria, almeno 7 morti';

