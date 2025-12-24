?Nigeria esplode una bomba in una moschea | almeno 7 morti È stato un attentato

Un'esplosione ha devastato una moschea nella città nigeriana di Maiduguri, uccidendo sette persone, ha dichiarato all'Afp un leader della milizia anti-jihadista. Nessun gruppo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Nigeria esplode una bomba in una moschea almeno 7 morti È stato un attentato

