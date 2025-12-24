Niente più monopattini di Bit a Prato | l’azienda deve sospendere il servizo ecco perché

A partire dal 31 dicembre 2025, i monopattini di Bit Mobility non saranno più disponibili a Prato, in seguito a una decisione aziendale di sospendere temporaneamente il servizio. Questa scelta riguarda le operazioni nella città e sarà comunicata ufficialmente ai clienti. Restano in vigore le normative locali e si attendono eventuali aggiornamenti futuri da parte dell’azienda.

Prato, 23 dicembre 2025 – Niente più monopattini di Bit Mobility a Prato. L'azienda dovrà sospendere il servizio dal 31 dicembre. Lo annuncia la stessa Bit, con una comunicazione inviata agli abbonati. Il motivo risiede nel commissariamento del Comune. Niente gare d'appalto. Proprio per la particolare situazione, al momento l'amministrazione non può indire gare d'appalto. Neanche quella per l'assegnazione del servizio di monopattini. E dunque né Bit né alcuna altra società potranno per il momento operare. "Abbiamo fatto tutto il possibile per mantenere attivo il servizio, ma per cause di forza maggiore, legate all'attuale situazione istituzionale del Comune, oggi commissariato e quindi impossibilitato per legge a bandire una nuova gara, siamo costretti a ritirare la flotta", questo si legge nel comunicato dell'azienda.

