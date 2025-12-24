L’incidente nella notte: travolto davanti casa mentre gettava i rifiuti. Una morte improvvisa, violenta, consumata in pochi istanti nel buio di una strada di periferia. Il 76enne Nicola Ambrisi, è stato travolto e ucciso da un’auto mentre stava semplicemente buttando la spazzatura, a pochi metri dalla propria abitazione. È accaduto nella serata di martedì 23 dicembre a Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia, in via Alessandro Volta, nella frazione di Villalunga. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, l’uomo stava attraversando la carreggiata per raggiungere i cassonetti quando un veicolo, sopraggiunto ad alta velocità, lo ha centrato in pieno. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Nicola Ambrisi travolto e ucciso mentre buttava la spazzatura: caccia al pirata della strada a Casalgrande

