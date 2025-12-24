Neve sulle strade del Matese a Natale

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Natale con la neve sulle strade del Matese. Nel tardo pomeriggio di oggi (24 dicembre) sono iniziati a cadere i primi fiocchi che hanno pian piano imbiancato strade e tetti. Per tutelare la sicurezza degli automobilisti, sono subito entrati in azione i mezzi spargisale e spazzaneve della. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Neve sulle strade del Matese a Natale

