Neve sulle strade del Matese a Natale
Natale con la neve sulle strade del Matese. Nel tardo pomeriggio di oggi (24 dicembre) sono iniziati a cadere i primi fiocchi che hanno pian piano imbiancato strade e tetti. Per tutelare la sicurezza degli automobilisti, sono subito entrati in azione i mezzi spargisale e spazzaneve della. 🔗 Leggi su Casertanews.it
