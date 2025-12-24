Natale con la neve sulle strade del Matese. Nel tardo pomeriggio di oggi (24 dicembre) sono iniziati a cadere i primi fiocchi che hanno pian piano imbiancato strade e tetti. Per tutelare la sicurezza degli automobilisti, sono subito entrati in azione i mezzi spargisale e spazzaneve della. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Neve sulle strade del Matese a Natale

Leggi anche: Meteo: neve in Toscana, anche sulle colline. Mugello Pratomagno e Casentino sono bianchi. Giani: “Attenzione sulle strade”

Leggi anche: Neve sulle Dolomiti, case e strade imbiancate a Belluno

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Strade provinciali ricoperte di neve: in azione i mezzi della Provincia.

Sestriere, Prato Nevoso, Limone: il regalo di Natale quest'anno è la neve - Paesaggi imbiancati e disagi alla mobilità: spalaneve in azione a Sestriere, l'ottimismo nelle stazioni sciistiche dopo anni avari di precipitazioni ... rainews.it