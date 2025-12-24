Neve nel deserto per un benedetto Natale ecumenico L’augurio di imam Pallavicini

Questa settimana è caduta la neve nel deserto della penisola arabica! Le carovane dei cammelli proseguono il loro itinerario circondati da uno scenario nuovo, un clima e un paesaggio nuovo si estende e ricopre il deserto: la neve caduta dal cielo ha coperto le dune del deserto! C’è un segno da contemplare e un segno su cui riflettere: poche settimane fa a Riyadh le Nazioni Unite hanno ospitato la riunione dell’Alleanza tra le Civiltà. Autorità religiose ed esperti di politica internazionale si sono confrontati per aggiornare un programma di cooperazione per la sicurezza, il dialogo e la pace con rappresentanti delle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Formiche.net

