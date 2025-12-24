Milano, 24 dicembre 2025 – Vigilia e 25 dicembre sotto la neve? Non per tutti. Sarà un Bianco Natale solo in montagna: tanta neve oltre i 600-700 metri al Nord, Lombardia compresa, e sull'Appennino Tosco-Emiliano, oltre i 1000-1200 metri sul resto della dorsale. Mentre, a basse quote sono previste nuvole e pioggia. Ma a Santo Stefano tornano cielo azzurro e sole, però con temperature più rigide. Vediamo tutto più nel dettaglio. Dall’autunno all’inverno. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de ilMeteo.it, conferma un Santo Natale di stampo invernale rispetto a quelli autunnali degli ultimi 5 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Neve in arrivo, bianco Natale anche in Lombardia. Allerta vento forte, poi cambia tutto: le previsioni meteo

Leggi anche: Neve e pioggia in arrivo in Lombardia. Poi torna il sole, ma a Natale (forse) cambia tutto: le previsioni meteo

Leggi anche: Piogge (e neve) in Lombardia, poi cambia tutto con l'Estate di San Martino. Quando e dove, le previsioni meteo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sarà un bianco Natale? Dove torna la neve. Arriva il freddo: le previsioni meteo in Toscana; Neve in Valle d'Aosta, verso un bianco Natale; Meteo Piemonte, arriva una nevicata storica. Sarà un bianco Natale; Maltempo imminente con gelo e neve non solo in montagna: ecco dove sarà un bianco Natale.

Natale imbiancato come non mai: ecco dove la neve potrebbe superare i 150 cm - Questo vortice nel Mediterraneo infatti verrà alimentato costantemente da fredde correnti da Est con un inevitabile calo termico e abbassamento della quota neve su alcune zone. msn.com