Nessuno resti indietro | proroga fino a giugno per la rete di aiuto tecnologico

FIRENZE – La tecnologia non deve essere un muro, ma un ponte. La Toscana rilancia la sfida all’esclusione digitale con un investimento concreto. La Regione ha stanziato due milioni di euro per finanziare e tenere attiva la rete dei Punti digitale facile (Pdf). Non sono fondi a pioggia, ma risorse guadagnate sul campo. La Toscana è stata premiata come ‘regione virtuosa’ dal Dipartimento per la Ttasformazione Ddgitale. Il motivo? Ha raggiunto in largo anticipo l’obiettivo di 136mila cittadini assistiti. Ora l’asticella si alza. Con il nuovo bando, online da oggi, si punta a coinvolgere 170mila persone, con un incremento del 30%. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

