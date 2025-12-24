La Regione Emilia-Romagna sembra aver raggiunto un accordo con i sindacati dei medici di famiglia, ma Snami, Smi e Fmt esprimono disappunto per il metodo adottato nella trattativa. In una comunicazione ufficiale, i rappresentanti rendono noto il loro disappunto nei confronti del procedimento, sottolineando l’assenza di un accordo formale con i medici di base. La situazione evidenzia divergenze tra le parti coinvolte e la complessità delle trattative sanitarie regionali.

La Regione Emilia-Romagna da’ quasi per fatto l’accordo integrativo con i sindacati dei medici di base, ma Snami, Smi e Fmt formalizzano con una comunicazione formale al governatore Michele de Pascale e al suo assessore alla Sanità Massimo Fabi "disappunto e rimostranze sul metodo con cui sta procedendo la trattativa". La lettera, che porta le firme di Roberto Pieralli (foto), Michele Tamburini e Vincenzo Immordino, evidenzia criticità emerse nella riunione del 17 dicembre: "Numerosissi incontri, anche di intera giornata (indicativamente 9-18 e per più giornate), con la sola organizzazione sindacale Fimmg ", la principale organizzazione dei medici di base. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Nessun accordo con i medici di famiglia"

